Son Dakika! TBMM Başkanı Binali Yıldırım Görevi Bırakıyor
Son dakika! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini bırakıyor. Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Birazdan ayrılma dilekçemi sunacağım." dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim." dedi.
YILDIRIM, VEDA YEMEĞİNDE KONUŞTU
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım Ankara'da siyasilerin katıldığı bir veda yemeği düzenliyor.
Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim.
Yemekten sonra TBMM Başkanlığı'ndan ayrılma dilekçemi teslim edeceğim.
Görevi Celal Adan'a devredeceğim. Seçilecek yeni başkana başarılar diliyorum.