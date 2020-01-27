Son Dakika: Taliban'ın vurduğu uçakla ilgili ABD'den ilk açıklama: Küçük bir Amerikan askeri uçağıydı
Son dakika: Taliban'ın vurduğu askeri uçakla ilgili ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.
Taliban'ın yaptığı açıklamada, ABD askeri personelini taşıyan bir uçağın Afganistan'ın Gazni bölgesinde vurularak düşürüldüğü, uçağın içerisinde üst düzey askeri yetkililer de dahil olmak üzere kurtulan olmadığı iddia edildi.
HAVAYOLU ŞİRKETİ YALANLAMIŞTI
Bugün öğle saatlerinde Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Afgan Ariana Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirilmişti.
Ardından havayolu şirketinden yapılan açıklamada yolcu uçağının düştüğüne dair iddialar yalanlanmıştı.
ABD'DEN İLK AÇIKLAMA
Taliban'ın 'ABD askeri uçağını düşürdüğü' yönündeki iddialara ilişkin ABD'den yapılan ilk açıklamada, "Düşen uçak küçük bir Amerikan askeri uçağıydı" denildi.
KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Düşen ABD uçağına ait ilk görüntüler de sosyal medyaya düştü. Görüntülerde, uçağın kuyruk bölümündeki ABD Hava Kuvvetleri logosu açık şekilde görülüyor.
İşte kazadan ilk kareler...