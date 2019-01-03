Son Dakika! Suudi Başsavcılığı, Cemal Kaşıkçı Cinayetine Karışan 11 Sanıktan 5'inin İdamını Talep Etti

Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetinde 11 şüphelinin ilk duruşması başladı. Suudi savcı 5 şüpheli için idam cezası istedi.

11 ŞÜPHELİ CİNAYETLE SUÇLANMIŞTI

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kasım ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, basın açıklaması yapan Başsavcılık Sözcüsü cinayet soruşturmasını yürüten savcı soruşturmada 21 kişinin isminin geçtiğini kaydederek, ancak 11 kişinin cinayetle suçlandığını kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcı vekili ile bir savcı koordinesinde konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.