Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
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Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Son dakika: Şanlıurfa'da görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı yerine göreve getirilen Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığı yapan Mazlum Muhammed Ali isimli YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Başkan vekili Kenan Aktaş 16 Kasım'da göreve başlamıştı.

11.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:53
Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum isimli Suriye uyruklu teröristin ülkemize geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ YAKALANDI

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu; Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi. Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte yardım ve yataklık yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı.

SUİKAST HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen sorgusunda 'Yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2.100 Dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10.000 Dolar alacağı' öğrenildi.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Haber Videosu

: Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
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