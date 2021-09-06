Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçiren müteahhit yaşamını yitirdi

Tekirdağ'da arkadaşının oğlunun sünnet düğününe giden 68 yaşındaki müteahhit, halay çektiği sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, olay anı kameraya yansıdı.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ticaretle uğraşan 3 çocuk babası müteahhit Mikail Göleli (68), 4 Eylül'de arkadaşı iş insanı Güven Çimen'in oğlunun sünnet düğününde halay çekerken fenalaştı. Bir anda piste yığılan Göleli için sağlık ekiplerine haber verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Göleli'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. O anlar saniye saniye davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Mikail Göleli'nin cenazesi, yarın Iğdır'da toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat Deniz