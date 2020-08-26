Son Dakika | Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)
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Son Dakika | Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)

Son dakika haberleri: ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİLibya'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi.

Son Dakika | Sudenaz, parkasını giydiği şehit babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü (2)
26.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:45

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Libya'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'te yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya getirildi. Şehit Yılmaz için Asri Mezarlık Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve askeri personel katıldı. Törende, babasının askeri kamuflajını giyen kızı Sudenaz Yılmaz, "Babam, aylardır ben seni görmedim, ayağa kalk baba. Seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü.Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla şehitlikte toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

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