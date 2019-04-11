Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak

Sudan ordusu, Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i darbe ile düşürerek ülkede yönetime el koydu. Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Devlet Başkanı El Beşir'in gözaltına alındığını ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Bakan, "1 ay boyunca 04.00-22.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI ASKERLER TARAFINDAN KUŞATILDI

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in Cumhurbaşkanlığı rezidansında, askerler tarafından kuşatıldığı Sudan kaynakları tarafından doğrulandı. Sudan'ın başkenti Hartum'a asker konuşlandırıldı.

ORDU, ASKER YIĞDI

Ordu ve güvenlik güçleri, Beşir'in rezidansının da bulunduğu Savunma Bakanlığı'nın çevresine, ana yollara ve köprülere asker yığdı.

İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNE GÖZALTI

İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

Sokaklarda asker ve ordu bünyesindeki Hızlı Destek Kuvvetleri mensuplarının konuşlandığı görülüyor.

Devlet televizyonu ve radyosunda sabahın erken saatlerinden itibaren ulusal marşlar ve şarkılar yayınlanırken, alt yazıda ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağı ifadesi yer alıyor.

HALK, KARARGAHA YÜRÜDÜ

Öte yandan, Muhalif Sudan Meslek Odaları'nın (SPA) çağrısına uyan binlerce Sudanlı, başkentteki ulusal ordu karargahına doğru ilerledi.

ASKERLER İKTİDAR PARTİSİ LİDERLERİNİ GÖZALTINA ALIYOR

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutaklandığı belirtiliyor. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

SAVUNMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Savunma Bakanı, Devlet Başkanı El Beşir'in gözaltına alındığını ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Savunma Bakanı ayrıca, "1 ay boyunca 04.00-22.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan ettik" dedi.

"ANLAŞMA YOLLARINI ÇOK DENEDİK, YAPAMADIK"

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, "Hükümetle anlaşma yollarını çok denedik, yapamadık. Daha sonra halkın da isteği ve çoğunluğu ile müdahale ettik" dedi.