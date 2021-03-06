Son dakika... Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (3)
06.03.2021 00:04 | Son Güncelleme: 06.03.2021 00:07
Bir son dakika haberine göre ADLİ KONTROLE İTİRAZ Samsun'da, sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Yonca B.
ADLİ KONTROLE İTİRAZ
Samsun'da, sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Yonca B.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Giresun Başsavcılığı itirazda bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA