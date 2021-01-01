Son dakika! Siverek'liler 2021'e silahla havaya ateş ederek girdi
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Son dakika! Siverek'liler 2021'e silahla havaya ateş ederek girdi

01.01.2021 00:14 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:22
Son dakika! Siverek'liler 2021'e silahla havaya ateş ederek girdi

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 2021 yılını silahla havaya ateş ederek kutladı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar 2021 yılını silahla havaya ateş ederek kutladı. 

İlçede yıllardır uygulanan yeni yıl kutlaması geleneğini değiştirmeyen vatandaşlar 2021 yılının ilk dakikalarında silahlarla havaya ateş ederek kutlama yaptı. Evlerin balkonlarından, çatıdan ve bahçeden dakikalarca havaya ateş açıldı. Yoğun silah sesinin duyulduğu ilçedeki yeni yıl kutlamalarında yaralanan olmadı.


Son dakika! Siverek'liler 2021'e silahla havaya ateş ederek girdi
Son dakika! Siverek'liler 2021'e silahla havaya ateş ederek girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN

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