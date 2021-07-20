Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de bir kadın evine giderken kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

SİLİVRİ'de bir kadın evine giderken kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle'de yaşandı. Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın evine giderken kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırıyı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan kadın yerde yardım beklerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde güvenlik şeridi çekerek, mermi kovanları aradı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

- İstanbul
Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Silivri'de silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı

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