Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Silivri, 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğündeki depremi yaşamıştı.

26.09.2019 10:48
Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Silivri'nin 23,94 kilometre açığında deprem oldu. Saat 10.32'de yaşanan depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Deprem, 7.78 kilometre derinlikte meydana geldi.

SİLİVRİ 24 EYLÜL'DE DE SALLANMIŞTI

İstanbul'da 24 Eylül'de Silivri ve Avcılar açıklarında yaşanan çok sayıda deprem paniğe neden olmuştu. 11.01'de meydana gelen deprem 4,6 büyüklüğünde ölçülmüştü.

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