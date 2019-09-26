Son Dakika: Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. AFAD, Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Silivri, 24 Eylül'de de 4,6 büyüklüğündeki depremi yaşamıştı.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Silivri'nin 23,94 kilometre açığında deprem oldu. Saat 10.32'de yaşanan depremin büyüklüğü 3,6 olarak ölçüldü. Deprem, 7.78 kilometre derinlikte meydana geldi.
SİLİVRİ 24 EYLÜL'DE DE SALLANMIŞTI
İstanbul'da 24 Eylül'de Silivri ve Avcılar açıklarında yaşanan çok sayıda deprem paniğe neden olmuştu. 11.01'de meydana gelen deprem 4,6 büyüklüğünde ölçülmüştü.