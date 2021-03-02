Son dakika: Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi
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Son dakika: Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi

02.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:59
Son dakika: Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi

Son dakika haber: alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada İdris Yıldız tarafından vurulan kuzenler Ömer (23), Sabahattin (37) ve Mustafa (19) Zeybekoğlu'nun cenazeleri, toprağa verildi.

alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada İdris Yıldız tarafından vurulan kuzenler Ömer (23), Sabahattin (37) ve Mustafa (19) Zeybekoğlu'nun cenazeleri, toprağa verildi. Saldırının ardından polise teslim olan Yıldız'ın sorgusu ise sürüyor.

Olay, dün kent merkezindeki Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. İdris Yıldız ile kuzen oldukları öğrenilen Ömer Zeybekoğlu, Sabahattin Zeybekoğlu ve Mustafa Zeybekoğlu arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine İdris Yıldız, 3 kuzene tabancayla ateş açtı. Saldırının ardından Yıldız, olay yerinde polise teslim olurken, ağır yaralı kuzenler de kaldırıldıkları hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Ömer, Sabahattin ve Mustafa Zeybekoğlu'nun cenazeleri, bugün toprağa verildi. İdris Yıldız'ın ise Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi
Son dakika: Siirt'te 'borç' kavgasında öldürülen 3 kuzen, toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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