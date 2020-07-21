Son Dakika | Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı
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Son Dakika | Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı

Son dakika 3. sayfa haberi: Esenyurt'ta işine gitmek için evinin önünde servis aracını bekleyen Ahmet Mithat Bozkurt, tanımadığı maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Son Dakika | Servis aracını beklerken dehşeti yaşadı
21.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:25

Esenyurt'ta işine gitmek için evinin önünde servis aracını bekleyen Ahmet Mithat Bozkurt, tanımadığı maskeli bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan yere düşen adamı defalarca bıçaklarken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında Esenyurt Gökevler mahallesinde bulunan bir sitenin önünde yaşandı. Ahmet Mithat Bozkurt(53) isimli şahıs, işe gitmek için evinin önünde servis aracını bekliyordu. Bu sırada çardakta oturan şapkalı ve yüzü maskeli bir kişi gazete okuyup, Bozkurt'u gözlüyordu. İddiaya göre, Bozkurt'un tanımadığı şüpheli şahıs bir anda ayağa kalkıp gazetenin arasına sakladığı bıçak ile saldırmaya başladı.

Aldığı bıçak darbesi ile şok olan Bozkurt, saldırgandan kaçmaya başladı. Saldırgan, tekrar Bozkurt'un üzerine koşup yere düşürdü. Yerde bulunan adama bir kaç yerinden daha bıçaklayan saldırgan olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralı olan Ahmet Mithat Bozkurt'u Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri de saldırgan şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı. Bozkurt'un hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Saldırı anlarını sitenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydetti. Güvenlik kamerası görüntülerinde Ahmet Mithat Bozkurt'un çardak önünde beklemesi, saldırganın Bozkurt'a saldırma ve kaçışı görülüyor. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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