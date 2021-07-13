Yazır karakol binası yükseliyor
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Yazır karakol binası yükseliyor

Yazır karakol binası yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak olan Yazır Karakol Binası'nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'ne kazandırılacak olan Yazır Karakol Binası'nda çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Mahallenin önemli bir eksiğini tamamlayacak olan karakol binasının ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Selçuklu Belediyesi mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına yeni hizmet binaları kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin yoğun nüfuslu mahallerinden olan Yazır'a yapılacak olan karakol binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Bodrum, zemin ve üzerinde iki kattan oluşan Yazır Karakol Binası tamamlandığında içerisinde 4 adet nezarethane, teknik alanlar, bürolar, toplantı odası, mutfak, çok amaçlı salon, yemek salonu, çalışma odası, aktivite ve kondisyon odası, soyunma odası ve duşlar yer alacak. Ekim ayında açılması planlanan merkez 5 milyon 900 bin TL'ye mal olacak.

"Selçuklu'ya yakışır bir karakol binası inşa ediyoruz"

Selçuklu'nun gelişerek büyüdüğünü buna bağlı olarak mahalle ihtiyaçlarının da arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Konya Valimizin öncülüğünde Emniyet Müdürlüğümüz ile protokolünü imzaladığımız Yazır Karakol Binasının yapımını sürdürüyoruz. 2 bin metrekarelik inşaat alanıyla çok güzel bir hizmet binasını Yazır Mahallemize kazandıracağız. Merkez tamamlandığında emniyet teşkilatımızın vatandaşlarımıza güzel bir ortamda hizmet sunmasına katkı sağlayacak. İnşallah Ekim ayı içinde tamamlayıp hemşehrilerimize hizmet vermesini hedefliyoruz. Yatırımımızın ilçemize, emniyet camiamıza ve şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - KONYA

Yazır karakol binası yükseliyor
Yazır karakol binası yükseliyor
Yazır karakol binası yükseliyor
Yazır karakol binası yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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