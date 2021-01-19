Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı

19.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:28

Son dakika! Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a cuma namazına gitmek için evinden çıkarken düzenlenen saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Özdağ'ın şoförünün ateş ettiği ve saldırganların olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.

15 Ocak Cuma günü evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 5 kişinin sopalı ve silahlı saldırısına uğramıştı. Şoförünün yardımı sayesinde saldırıdan kurtarılan Özdağ, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Bugün, Özdağ'ın uğradığı saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

SALDIRGANLARDAN 2'Sİ YAKALANDI

Görüntülerde şüphelilerin saldırısı, Özdağ'ın şoförünün arabadan aldığı silahla ateş açması ve şahısların kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerden 2'si yakalanıp gözaltına alındı. Şahısların kameralarda 5 kişi olarak görünmelerine rağmen saldırıyı 2 kişi yaptıklarını iddia ettikleri öğrenildi. Ekipler, teşhisi yapılan üç şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ederken; ikametinin önünde uğradığı saldırının ardından dün hastaneden taburcu edilen Özdağ ise evinde dinlenmeyi sürdürüyor.

Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFON AÇTI

Özdağ, saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını, olayın nasıl meydana geldiğini sorduğunu söyleyip şu ifadeleri kullanmıştı: "Neler oluyor, ne yapıyorsunuz Selçuk Bey' dedi. Ben de olayı kendisine anlattım. Devlet Bahçeli bir şeyler söylemişti, ben de 'üslubu dairesinde cevaplar verdim' dedim. Sonra evimin önünde saldırıya uğradığımı anlattım. Birinin şoförüme silah çektiğini, bir diğerinin elindeki sopayla arkamdan ayaklarıma vurup beni düşürmeye çalıştığını, sonra uzun süre dövüştüğümüzü, şoförüm silah çekince de kaçtıklarını söyledim. Bana, silahı kimin kullandığını sordu, ben de şoförümün arabamdaki ruhsatlı silahımı kullandığını anlattım. Geçmiş olsun dediler. Ben de duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ettim"

DAVUTOĞLU: ÖZDAĞ KALLEŞ BİR SALDIRIYA UĞRADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da evinin önünde sopalı saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'a hastanede geçmiş olsun ziyaretinde bulunup, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ alçakça, kalleşçe bir saldırıya uğradı. Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrılırken silahlı ve sopalı 5 kişi kendisine cinayete teşebbüs edecek şekilde bir saldırı gerçekleştirdi. Elhamdülillah kaygı duyduğumuz şekilde kafa travmasına benzer bir durum yok. 17 dikiş atıldı. Hala ciddi şekilde travmatik etki devam ediyor. Ortopedik bir ameliyat geçirecek. Sağlığı dolayısıyla Allah'a hamdediyoruz." demişti.

Saldırı anından kareler:

Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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