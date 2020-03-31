Son Dakika: Savunma Sanayii, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı yardım kampanyasına destek verdiklerini belirterek, "Sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün telekonferans yolu ile gerçekleştirilen Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını belirterek 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını ifade etti. Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bir çok isimden destek yağarken bir destek haberi de Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan geldi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN 10 MİLYON LİRA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Savunma Sanayii ailesi olarak ilk etapta ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI, STM ve SSTEK firmalarımızla toplam 10 milyon TL destek veriyoruz. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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