Son Dakika: Teröristler Mardin ve Şanlıurfa'da sivilleri hedef aldı: 1'i bebek 4 kişi şehit oldu

10.10.2019 16:50

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Akçakale ve Nusaybin ilçelerine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırılarda biri bebek 2 kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Mardin Valiliği ise "Havan saldırılarında 2 kişi şehit oldu, 24 kişi yaralandı." şeklinde açıklama yaptı.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 1'İ BEBEK 2 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

MARDİN VALİLİĞİ: 2 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, havan saldırıları sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.