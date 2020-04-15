Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
Son dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesinin yasalaşmasıyla Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttırıldı.
15.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:31
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara verdi. Meclis koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Mayıs'a kadar çalışmayacak. Ara kararı yarından itibaren başlayacak
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı.
Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.
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