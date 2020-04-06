Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve ülkemizde de 574 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler gün geçtikçe arttırılıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıyla, sağlık kuruluşlarına girişlerde maske takmayı zorunlu hale getirdi.

TOPLU ALANLARDA DA ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ülke genelinde toplu alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda; vatandaşların, toplu alanlarda maske takmadan bulunamayacakları belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı, her bir bireye haftalık 5 adetle sınırlı olmak üzere maske dağıtacağını duyurmuştu. PTT üzerinden başlatılan başvurular yoğun talep üzerine e-Devlet'e kaydırılmıştı.