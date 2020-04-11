Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz Son dakika: Dün akşam 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle market ve fırın önlerinde koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin hiçe sayıldığı görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk açıklamasında "Mücadeleden ödün vermeyeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün akşam kaydedilen ve çok tartışılan izdiham halindeki alışveriş görüntülerinin ardından bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "MÜCADELENİN SONUCUNA ODAKLANALIM" Ne diyeceği merak edilen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı: "31 Aralık'tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım."