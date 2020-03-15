Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Son dakika: Sosyal medyada umreden daha önce dönenlere neden test yapılmadığı paylaşımları hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden bu geceden önce gelenlerin de koronavirüs testinden geçirildiğini söyledi.

15.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Bu geceden önce umreden dönen vatandaşlara neden test yapılmadığı sorularının sosyal medyada artmasıyla Sağlık Bakanı Koca, bu kişilerin de koronavirüs testinden geçirildiğini belirtti.

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