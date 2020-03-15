Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son dakika: Sosyal medyada umreden daha önce dönenlere neden test yapılmadığı paylaşımları hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden bu geceden önce gelenlerin de koronavirüs testinden geçirildiğini söyledi.
15.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:53
Bu geceden önce umreden dönen vatandaşlara neden test yapılmadığı sorularının sosyal medyada artmasıyla Sağlık Bakanı Koca, bu kişilerin de koronavirüs testinden geçirildiğini belirtti.
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