Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
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Fahrettin Koca, Ziya Selçuk, Koronavirüs, Güncel

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin ısrarlı "Koronavirüs ne kadar sürecek?" sorularına yanıt verdi. Koca, "Biz ne kadar kurallara ve temasa dikkat eder, kendimizi izole etmeye zorlarsak bu süreç o kadar kısa sürer." dedi.

25.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:23
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınının ne kadar süreceğiyle ilgili soruya yanıt veren Sağlık Bakanı Koca, sosyal izolasyona dikkat çekti. Koca açıklamasında, "Ne kadar süreceği tamamen, dikkat ederseniz herkesin fert fert kendisini virüs taşıyıcısı gibi görerek sosyal izolasyona evde hatta odasında izole olmasının altını çizdim. Bunu yaparsak süreç o kadar kısa sürer, ne kadar kural tanımazsak mücadelesini sürdürmemiş zorlaşabilir." dedi.

"VİRÜSÜN YAŞ DAĞILIMI GENEL"

Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Virüsün yaş dağılımı aslında genel, genç, orta yaş ve yaşlıda yaygın şekilde görülüyor. Altta kronik hastalığı olan kişilerde daha ağır seyrediyor. Çin'den yardım, geçen bahsetmiştim, özellikle Bilim Kurulu ile bilim insanlarının tecrübelerini paylaşmasını konuştuk, önümüzdeki günlerde planlamış olacağız. Çin iyi niyetle her açıdan destek olmadığını özellikle belirtti."

"HERKES KENDİ OHAL'İNİ UYGULASIN"

"Herkesin bu dönemde kendi evine hatta odasına çekilerek izole etmesini, herkesin kendi OHAL'ini kendince uygulamasını son derece önemsediğimizi söylemek istiyorum. Bugün yine konuştuğumuz özelikle kontrollü yaşam daha nasıl olabilir, bu anlamda da bir çalışma yapılıyor olacak. Ulaşım, uçak, minibüs vb. birçok alanda daha kontrollü bir yaşamı şekillendiren bir takım Bilim Kurulu'nun önerileri olabilir. Karar alınması gerekiyorsa gereği yapılır."

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi

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