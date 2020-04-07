Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisiyle ilgili Türkiye'deki son gelişmeleri açıkladı. Koca, "Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Koca, "Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu" dedi. Koca paylaşımında, "Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" diye konuştu. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı son 24 saatteki vefat sayısının ardından salgın nedeniyle ülke çapında ölenlerin sayısı 725'e yükseldi. Vaka sayısı ise 34.109 oldu.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"İKİ ÜNİVERSİTEMİZDE VİRÜS İZOLE EDİLDİ"

Şüphelilerin tanımlanması konusunda önemli bir gelişme göstermiş bulunmaktayız. Test sayısını arttırdık. Test sayısı arttıkça pozitif vaka sayısı da artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki çalışmadan kaynaklanmaktadır.

Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakımda devam ediyoruz. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ulaştırmayı başardık. Dünyada birçok ülke bu ilaca ulaşmak için çaba gösteriyor.

Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı tesir ediyor. Sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek seviyededir. Bakanlığımızın desteğiyle farklı tedavilerin geliştirilmesi için öncülük ediyoruz. Bakanlığımız aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir. Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi'nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.