Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Koca açıklamasına "Sizden isteğim, tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın" diyerek başladı.

17.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:47

Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilerek, yeni önlemler ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şunlar:

"SOKAĞA ÇIKMAYANLAR GİZLİ KAHRAMANDIR"

"Bu mücadele yoluna girmişken tedbirleri çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayın. İzolasyona uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin gizli kahramanıdır. Önceki basın toplantısında benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondu. Hastalığın yayılımını kontrol altına almamızda en önemli etkendi.

"FİLYASYON ÇALIŞMASI YAPTIĞIMIZ KİŞİ SAYISI 322 BİN 734 KİŞİ"

Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmetinin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uyulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu.

"SAHADAKİ EKİPLERİMİZ HASTANELERİMİZİN YÜKÜNÜ AZALTIYORLAR"

Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından izleniyor. Filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyor, merkezden açık olan yerleri tespit edip karar verebiliyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakalara ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar.

"KENDİ TEDAVİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURDUK"

Bunlara sahip olmamız bizim büyük şansımızdır. Vakalara erken müdahale, mücadele stratejimizin bir diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

"65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN SONRA VAKA ORANI YÜZDE 18'E DÜŞTÜ"

Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatüreye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatüree oranlarını düşürmüştür. Evde izolasyonun bazı somut sonuçlarını da sizinle paylaşmak isterim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirli azalma görüldü. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLADIĞI KORONAVİRÜS 17 NİSAN VERİLERİ

Türkiye'de 17 Nisan'da açıklanana koronavirüs verilerine göre; son 24 saatte 126 kişi vefat etti ve hayatını kaybeden sayısı bin 769'a yükseldi. Yeni 4 bin 353 vakanın tespit edilmesiyle vaka sayısı 78 bin 546'ya çıktı.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

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Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
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