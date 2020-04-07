Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 13.30'da gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kovid-19 pandemisine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek adına bugün saat 13.30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni aşamaya geçtik. Hepimiz virüs tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız, dayanışma içinde olmak zorundayız. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Ankara gibi şehirler yurt dışı gidiş gelişleri ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir.

"İZOLASYONU HAYAT TARZI HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlamalar getirildi. Kısıtlamalara uyulması gelecek günlerin kaderini etkileyecektir.

Bu süreçte dayanışma içinde olacağız. İzolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmemiz gerekiyor. Bu virüs hepimizi eşit derece tehdit ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uyulması gelecek günlerin kaderini etkileyecek.

"YAŞ BİR GÜVENCE OLARAK ALGILANMAMALIDIR"

Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır, değildir. Bütün bu risklerlere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. Test sayısı arttıkça doğal olarak vaka sayımız artmaktadır. Pozitif vakalarla test sayısı artış arasındaki ilişki tarama konusundaki başarıdan kaynaklanmaktadır. Artık genç hastalarımızı da kaybediyoruz.

"TOPLUM BİLİMLERİ KURULU ADI VERİLEN BİR KURUL OLUŞTURDUK"

Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmadığı dönemde bile ilk ciddi tedbirleri aldık. Bu da bilim kurulu idi. Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar çıktı. Yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adı verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Bu kurul bize hayatı kolaylaştıracak kurallar sunacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan yeni kurulun hayırlı olmasını diliyorum.