Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"
26.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:19
Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap