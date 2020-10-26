Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"

26.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:19
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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