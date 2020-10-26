Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız"

Edinilen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor.