Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
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Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık

Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına yarından itibaren başlanacağını açıkladı. Koca, müjdeyi verirken "Artık iyice hızlandık." ifadelerini kullandı.

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama programına dün berber ve kuaförler, avukatlar ve restoran-kafe çalışanları dahil edilmişti. Bu sabah ise ulaşım sektöründe çalışanlar ile taksi ve dolmuş şoförleri için aşı randevusu açıldı.

"ARTIK İYİCE HIZLANDIK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak Twitter hesabından paylaşım yaparak, yeni bir meslek grubunun daha programa dahil edildiğini duyurdu. Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık."

Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık

AŞILAMADA SON DURUM

Ülkemizde Ocak ayında başlatılan aşılama uygulamasında bugüne kadar toplam 32.682.644 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşı olan kişi sayısı 19.118.928 iken; ikinci doz aşı uygulanan kişilerin sayısı ise 13.563.716 olarak paylaşıldı.

YENİ GRUPLAR DAHİL EDİLDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Buna göre bugünden itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları; berber ve kuaförler ile yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar da aşı programına dahil edildi. Bu sabah ise ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yarından itibaren aşı olabileceği açıklanmıştı.

Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek
Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin yarından itibaren aşılanacağını açıkladı
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık - Haberler
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