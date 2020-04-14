Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
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Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. "Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağı yönünde" diyen Bakan Koca, Türkiye'deki vaka sayısının dördüncü haftada düşüşe geçtiğini ifade etti.

14.04.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:00
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti

Bilim Kurulu bugün saat 17:30'da video konferans yöntemiyle toplandı. Bakan Koca kritik toplantının sona ermesiyle birlikte önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkemizde virüsün görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar gelen süreçte neler yaşadık. Neden ısrarla ile önlem almamız gerekiyor? Bunların hepsine açıklama getirmeye çalışacağım. Türkiye salgından en az zararla çıkacaktır en az can kaybıyla çıkacaktır. Kurallara istisnasız uyalım, sonuca odaklanalım. Bilelim ki tedbir %100'e yaklaştığında uğraşacağımız tek sorun eldeki vakalar olacaktır.

"VAKA SAYIMIZ DÖRDÜNCÜ HAFTADA DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin koronavirüs salgınını en az hasarla atlatacağı yönünde. Dördüncü haftada Türkiye'deki vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Bu başarımız filyasyon sayesinde oldu. Filyasyon, temas zincirinin taranmasıdır. Vaka artış hızının düşüşe geçmesini filyasyon yöntemi ile sağladık. Bu yöntemi hiçbir ülke uygulayamadı. 11 Mart'ta açıkladığımız ilk vakadan tespit ettiğimiz son vakaya kadar filyasyon yöntemini uyguladık.

"FİLYASYON UYGULAMASI İLE BİZ NOKTA ATIŞI YAPARAK İLERLİYORUZ"

Hastalığın temas halinde olduğu kişileri izliyoruz, izole ediyoruz ve tedavi ediyoruz. Filyasyon uygulaması ile biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgın böyle önlenebilir. Dünyada sadece şikayetle başvurular izleniyor. Güney Kore ve Singapur gibi bir kaç ülke bizim gibi.

Türkiye'de vaka artış hızının azalması, ölüm hızının azalması, sonuç alacağımızın somut işaretidir.

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