Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı
Son dakika: Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken havalimanı uçuş trafiğine saat 11.20'ye kadar kapatıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 15.00'e kadar iniş kalkışlı seferleri iptal ettiklerini açıkladı.
Şarika-İstanbul seferini gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.
UÇUŞ TRAFİĞİ KAPATILDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş trafiğinin 11.20'ye kadar kapatıldığı öğrenildi. Uçağı piste geri çekme çalışmaları devam ediyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
THY'DE 3'E KADAR UÇUŞ OLMAYACAK
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, saat 15.00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferlerini iptal ettiklerini açıkladı. TC-CCK kuyruk tescilli uçağın bulunduğu alandan çekildikten sonra hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyor.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RÜZGAR ETKİLİ
Rüzgarın hızının 105 kilometreyi bulduğu İstanbul Havalimanı'nda, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı.
İptal edilen 7 Ocak 2019 tarihli iç ve dış hat seferleri şöyle:
İÇ HAT GİDİŞ
THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)
Pegasus: İzmir (17.40)
İÇ HAT GELİŞ
THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)
Pegasus: İzmir (16.55)
DIŞ HAT GELİŞ
THY: Meşhed (06.35)
Mahan Air: Tahran (09.35)
Qeshm Airlines: Tahran (11.00)
Libyan Wings: Mitiga (13.25)
DIŞ HAT GİDİŞ
Mahan Air: Tahran (11.35)
Qeshm Airlines: Tahran (13.00)
Libyan Wings: Mitiga (14.25)
İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler;
Haber Videosu: Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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Pegasus ise hak ediyor yurtdışı gidiş dönüş bileti alımlarında 15 gün kala gelirseniz bilet iadesi alırsınız diyor iade almaya başvurduğumda oyun oynanırken kural değiştiriyor haksızlık yapıyor yan yattı çamura battı bahane vs resmen el koyuyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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enayi önüne baksanaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yine mi Pegasus. BAhtsız PEgasusCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Sanırım siz rakip firmasınız üst üste yazdığınıza göre2 1 Yayından Kaldır
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yine mi pegasus !??Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yine mi pegasus !??Cevap Yaz Yayından Kaldır
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UMARIM KÖTÜ BİR ŞEY YOKTUR, SEN KORU RABBİM :(Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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GEÇMİŞ OLSUN ALLAH KORUMUŞCevap Yaz 16 Yayından Kaldır