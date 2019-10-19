Son dakika: Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü
Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya'dan bir grup yetkili, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esed ile görüştü. Bu görüşmenin, 22 Ekim'de planlanan Erdoğan-Putin görüşmesi öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre, Rus yetkililer Suriye'de Esed ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda tansiyonu düşürme konuşuldu. Görüşmenin Erdoğan'ın 22 Ekim'de Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaretten önce gerçekleşmesi dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan bir grup yetkili, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki tansiyonu düşürmeye ilişkin konuşulduğu belirtildi.
SURİYE'DE MEVCUT DURUM GÖRÜŞÜLDÜ
Açıklamada, "Görüşmede ülkenin kuzeydoğusundaki gerilimlerin ışığında Suriye'de 'mevcut durum' üzerinde duruldu. Bölgede tansiyonu düşürme ve bu alanlarda güvenliği sağlamak için önlemler alınması gerektiği vurgulandı" denildi.
ERDOĞAN 22 EKİM'DE RUSYA'YA GİDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki durum hakkında görüşecek.