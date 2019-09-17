Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında

Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında

Rusya sınır muhafızları, Japon Denizi'nde Kuzey Kore'ye ait bir gemiye el koydu, mürettebattan 21 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 15:36
Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, Kuzey Kore'ye ait bir gemideki şahısların sınır koruma muhafızlarına ateş açması ve 3 Rus'u yaralaması sonucu geminin 21 mürettebatını gözaltına aldı.

El koyma ve gözaltı işlemine gerekçe olarak, Kuzey Koreli bir gemi tarafından Japon Denizi'nde Rus Sınır Güvenlik Muhafızları'na saldırı yapılması gösterildi.

Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında
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