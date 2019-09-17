Rusya, Kuzey Kore'ye ait gemiye el koydu: 21 mürettebat gözaltında

17.09.2019 15:36

Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB, Kuzey Kore'ye ait bir gemideki şahısların sınır koruma muhafızlarına ateş açması ve 3 Rus'u yaralaması sonucu geminin 21 mürettebatını gözaltına aldı.

El koyma ve gözaltı işlemine gerekçe olarak, Kuzey Koreli bir gemi tarafından Japon Denizi'nde Rus Sınır Güvenlik Muhafızları'na saldırı yapılması gösterildi.