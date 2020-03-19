Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Sağlık, Dünya, Güncel

Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Son dakika: Rusya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti; 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

19.03.2020 11:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:20
Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Rusya'da da ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir Rus kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

147 VAKANIN OLDUĞU ÜLKEDE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Rusya'da da ilk ölümün yaşanmasına sebep oldu. Toplamda 147 vakanın görüldüğü ülkede, 8 kişi ise virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

Haberin Videosu:

Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti

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