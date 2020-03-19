Son Dakika: Rusya'da koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Rusya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti; 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Rusya'da da ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir Rus kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

147 VAKANIN OLDUĞU ÜLKEDE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Rusya'da da ilk ölümün yaşanmasına sebep oldu. Toplamda 147 vakanın görüldüğü ülkede, 8 kişi ise virüsten kurtularak sağlığına kavuştu.

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