Son Dakika! Rus Ural Havayolları'na Ait Bir Uçak Bomba İhbarı Nedeniyle Bakü'ye Acil İniş Yaptı
Son dakika! Bahreyn'den Moskova'ya giden Rus Ural Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, yapılan bomba ihbarı sonrası Bakü'ye acil iniş yaptı.
Rus havayolu şirketi Ural Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptığı belirtildi.
UÇAKTA 225 KİŞİ VAR
Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'ndan isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Bahreyn-Moskova seferini yapmakta olan Airbus A321 tipi bir yolcu uçağının havalimanına yerel saatle 14.56'da (TSİ 13.56) acil iniş yaptığını söyledi. Bakü Havalimanı'nın basın servisi, uçakta mürettebat dahil olmak üzere 225 kişinin bulunduğu açıkladı.
BOMBA ŞÜPHESİ
Kaynağın verdiği bilgiye göre, acil iniş kararı, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle alındı. Ayrıca pilotun, yolcular ile mürettebatın uçaktan bir an önce tahliye edilmesi kararı aldığı da kaydedildi. Uçakta bomba bulunup bulunmadığına ilişkinse, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
1 YOLCU GÖZALTINA ALINDI
Diğer taraftan bir Rus ajansı, kontrol edilmesinden sonra uçakta bomba ya da patlayıcı herhangi bir madde bulunmadığını aktardı. Ajansa göre, uçakta bomba bulunduğuna ilişkin bir not kağıdı bulduğunu söyleyen yolcu ise gözaltına alındı ve sorgulanıyor.
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HAVADA PATLASA SADECE UÇAKTAKİLER ÖLECEKTİ. ŞİMDİ HEM UÇAKTAKİLER HEM HAVAALANINDAKİLER ÖLECEK. İNMESE DE OLABİLİRDİCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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bunlar mehdiyet alameti, mehdi yakında zuhur edecek, herkes namazı, zikiri, tesbihi aksatmasınCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır