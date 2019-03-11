Son Dakika! Rus Ural Havayolları'na Ait Bir Uçak Bomba İhbarı Nedeniyle Bakü'ye Acil İniş Yaptı

Rus havayolu şirketi Ural Havayolları'na ait bir yolcu uçağının, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye acil iniş yaptığı belirtildi.

UÇAKTA 225 KİŞİ VAR

Bakü'deki Haydar Aliyev Havalimanı'ndan isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Bahreyn-Moskova seferini yapmakta olan Airbus A321 tipi bir yolcu uçağının havalimanına yerel saatle 14.56'da (TSİ 13.56) acil iniş yaptığını söyledi. Bakü Havalimanı'nın basın servisi, uçakta mürettebat dahil olmak üzere 225 kişinin bulunduğu açıkladı.

BOMBA ŞÜPHESİ

Kaynağın verdiği bilgiye göre, acil iniş kararı, pilotun uçakta bomba olduğundan şüphelenmesi nedeniyle alındı. Ayrıca pilotun, yolcular ile mürettebatın uçaktan bir an önce tahliye edilmesi kararı aldığı da kaydedildi. Uçakta bomba bulunup bulunmadığına ilişkinse, henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

1 YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan bir Rus ajansı, kontrol edilmesinden sonra uçakta bomba ya da patlayıcı herhangi bir madde bulunmadığını aktardı. Ajansa göre, uçakta bomba bulunduğuna ilişkin bir not kağıdı bulduğunu söyleyen yolcu ise gözaltına alındı ve sorgulanıyor.