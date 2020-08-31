Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı Son dakika: RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos'ta Akit TV'de yayınlanan ve tepki çeken ekran alt yazısı metniyle alakalı olarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Akit TV, söz konusu hata ile ilgili olarak özür metni yayınladı; durumun 'r' ve 't' harflerinin yan yana olmasından dolayı meydana geldiğini belirtti.

"ÜST KURUL TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Twitter üzerinden açıklama yayınlayan RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında devlet erkanının Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyareti yayınlayan ve bu yayın sırasında KJ'de Anıtkabir için 'Anırkabir' yazımına yer veren Akit TV ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

AKİT TV ÖZÜR DİLEDİ

Devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüleri veren Akit TV'nin Anıtkabir yerine "Anırkabir" yazması sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine açıklama yapan Akit TV, durumun bir KJ hatası olduğunu ve herhangi bir kasıt içermediğini savundu.

Akit TV tarafından yapılan özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'e devlet erkanının yaptığı ziyareti 13 Haber bültenimizde ekrana getirirken, alt yazıda sehven harf hatası yapılmış, fark edildiği anda da kısa sürede düzeltilmiştir. Tamamen editöryel ve iddia edildiği gibi bir kastı olmayan hata için sosyal medyada bazı hesaplardan kurumumuz aleyhine kampanya başlatıldığı görülmektedir. R ve T harflerinin klavyede yan yana bulunması geçmişte de pek çok sosyal medya kullanıcısının benzer hatalı yazımına yol açmıştır. Buna rağmen bazı Ulusal Medya, sosyal medya hesapları ve siyasi çevrelerde olayın gündem yapılması iyi niyetten uzaktır. Bu anlamda iddia edildiği gibi bir kastın olmadığını tekrar belirtir, kamuoyunun dikkatine sunarız."