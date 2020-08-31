Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı

Son dakika: RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin ekran alt yazısında kullandığı ifadeyle ilgili inceleme başlattı.

31.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:07

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 30 Ağustos'ta Akit TV'de yayınlanan ve tepki çeken ekran alt yazısı metniyle alakalı olarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Akit TV, söz konusu hata ile ilgili olarak özür metni yayınladı; durumun 'r' ve 't' harflerinin yan yana olmasından dolayı meydana geldiğini belirtti.

"ÜST KURUL TARAFINDAN İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR"

Twitter üzerinden açıklama yayınlayan RTÜK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında devlet erkanının Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyareti yayınlayan ve bu yayın sırasında KJ'de Anıtkabir için 'Anırkabir' yazımına yer veren Akit TV ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde devlet erkanının Anıtkabir ziyaretine ilişkin yayında Akit TV'nin kullanmış olduğu KJ/KUŞAK metni ile alakalı Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı

AKİT TV ÖZÜR DİLEDİ

Devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret ettiği görüntüleri veren Akit TV'nin Anıtkabir yerine "Anırkabir" yazması sosyal medyada ve kamuoyunda büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine açıklama yapan Akit TV, durumun bir KJ hatası olduğunu ve herhangi bir kasıt içermediğini savundu.

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı

Akit TV tarafından yapılan özür açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"30 Ağustos 2020 Pazar günü yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'e devlet erkanının yaptığı ziyareti 13 Haber bültenimizde ekrana getirirken, alt yazıda sehven harf hatası yapılmış, fark edildiği anda da kısa sürede düzeltilmiştir. Tamamen editöryel ve iddia edildiği gibi bir kastı olmayan hata için sosyal medyada bazı hesaplardan kurumumuz aleyhine kampanya başlatıldığı görülmektedir. R ve T harflerinin klavyede yan yana bulunması geçmişte de pek çok sosyal medya kullanıcısının benzer hatalı yazımına yol açmıştır. Buna rağmen bazı Ulusal Medya, sosyal medya hesapları ve siyasi çevrelerde olayın gündem yapılması iyi niyetten uzaktır. Bu anlamda iddia edildiği gibi bir kastın olmadığını tekrar belirtir, kamuoyunun dikkatine sunarız."

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Haber Yorumları (12)
GERÇEKCİ: Yalancı iseniz zaten ne olduğunuz ortada yok sehven ise dediğiniz gibi sıkıntı yok olabilir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KEMALİSTLER TARAFINDAN KURULMUŞ BİR TV DİR: ÇÜNKÜ, HAKİMİYET ELİNDE OLANLARIN RAKİBİ YOK OLMUŞTUR, rakibini kendileri kurarlar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HASAN: bu kabul edilemez bunun yönetmeni yayın sorumlusu her kim varsa nasıl farkına varmaz öyle dizgi hatası falan yemezler bukadarı da fazla artık düşün hem Atatürkük ün yakasından hemde erdoğanın yakasından sizin gibi aşırı radikalleri taşımak zorunda değil
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım Magazin
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı
Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Demet Akalın Didem Soydan Okan Bayülgen
Spor Ali Koç Erol Bulut Eddie Newton Emre Belözoğlu Enner Valencia
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 14:22:31. #1.15#
title