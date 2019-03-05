Son Dakika! NATO'dan Tansiyonu Yükseltecek Türkiye Önerisi: F-35 Teslimatı İptal Edilsin

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler (SACEUR) Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini alması durumunda F-35 teslimatının iptal edilmesini önereceğini belirtti.

SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve yakın zamanda teslim edilmesi beklenen S-400 hava savunma sistemi ilgili açıklamalar bulundu.

"EN İYİ TAVSİYEM F-35 PROGRAMINI TAMAMLAMAK"

Scaparrotti, "Bir asker olarak en iyi tavsiyem, F-35 anlaşmasını tamamlamamak olur" dedi. Komutan, F-35'in bir müttefikin Rus hava savunma sistemini kullandığı koşullarda uçmaması gerektiğini söyledi.

SACEUR Yüksek Komutanı Orgeneral Micheal Scaparrotti

ABD'Lİ SÖZCÜ UYARMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sözcüsü Eric Pahon, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alan Türkiye'yi anlaşmayı iptal etmemesi durumunda 'ağır sonuçların' beklediği uyarısında bulunmuştu.