Son dakika! Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı
Son dakika! Pendik'te hamile kadının aracına saldıran şüphelinin elini sıkan polis amiri görevden alındı.
Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;
"Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
POLİS AMİRİNE TEPKİ YAĞMIŞTI
İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. Seyidoğlu Baklavaları'nın ortakları olduğu öğrenilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel bugün ifade vermek için gittikleri polis merkezinin kapısında polis memurları tarafından karşılanmış bir polis amiri tarafından elleri sıkılarak içeri alınmıştı. Bu görüntülerin haber olmasının ardından polis amirine tepki yağmıştı.
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bunlara verilen 1000 lira ceza gibi komik cezalar bu adamları adam etmez. polislerin bu magandaları karşılayıp, adam sayarak buyur etmeleride büyük ayıp. ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yartın görevi başına geri döner biz kimin ne yaptıgını biliyoruz ama elden birşey gelmiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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tamam el sıkmayı refleks diyelim de hangi suçlu zanlısını kapıda karşılarsınız. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Seyidoğlu değil Seydioğlu Haberler. com haberi yaparken yanlış yapmaCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU KADARCevap Yaz Yayından Kaldır
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KENDİNİ BİLMEZ İÇİN AMİRİ YAKMAYIN GENELDE POLİSLER AMİRLİR EL SIKAR NE OLUŞ SEN SUÇLUYU CEZALANDIR AMİRLE İŞİN NECevap Yaz 27 77 Yayından Kaldır
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Gariban biri olsaydı elini sıkar mıydı?:)34 2 Yayından Kaldır
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gayet normal bişey spontane bir durum adam gelmiş el sıkışmış bunda ne var yani vatandaş ile polis birbirine düşman mı olsun çok saçma geldi bana. . .Cevap Yaz 24 72 Yayından Kaldır
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ben senin yapacağın yorumun mına koyim. utanmasa eğilip ağzına alacak lan4 1 Yayından Kaldır
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Tarafsız olalım. Sen de bir zanlıyı kapıda karşılayıp elini sıkmazsın.5 Yayından Kaldır