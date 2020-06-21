Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.
21.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:39
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Kaynak: DHA