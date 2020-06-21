Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
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Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu

Son dakika: Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu.

Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
21.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:39

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan 1 askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 21 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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