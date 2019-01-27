Partilerin Oy Pusulasındaki Yeri Belli Oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

YSK BAŞKANI SEÇMEN VE SANDIK SAYISINI AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı konuşmada "Bugün itibariyle güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi.

Güven'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi.

İşte yapılan kura çekiminde partilerin sıralaması;

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti