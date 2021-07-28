Son dakika ÖSYM! YKS açıklandı! 2021 YKS açıklandı! E devlet YKS sonuç sorgulama ekranı!

Üniversiteye girmek isteyen adayların merakla beklediği YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan YKS sonuçlarını e devlet şifrenizle öğrenebilirsiniz. İşte,YKS sonuç sorgulama ekranı!Son dakika ÖSYM! YKS açıklandı! 2021 YKS açıklandı!

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (sonuçları ÖSYM tarfındna son dkaika gelişmesi olarak açıklandı.Son dakika ÖSYM! YKS açıklandı! 2021 YKS açıklandı! E devlet YKS sonuç sorgulama ekranı!

2021-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2021-YKS) SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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