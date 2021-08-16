Son dakika... Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem
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Son dakika... Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem Elektrik hatlarının sebep olabileceği orman yangınlarını termal kamera ile engelliyorlar Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ormanlık alanlarda bulunan elektrik hatlarının ısısını ve elektrik kaçağı olan yerleri termal...

Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem

Elektrik hatlarının sebep olabileceği orman yangınlarını termal kamera ile engelliyorlar

ERZURUM - Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ormanlık alanlarda bulunan elektrik hatlarının ısısını ve elektrik kaçağı olan yerleri termal kamera sistemi ile tespit ediyor. Aras EDAŞ ekiplerinin kullandığı termal kamera, ormanlarda bulunan hatların yangına sebebiyet vermesini ise büyük ölçüde engelliyor.

Erzurum Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ormanlık alanlarda bulunan elektrik hatlarını termal kameralar ile kontrol ediyor. Özellikle son zamanlarda çıkan orman yangınlarından sonra denetimlerini sıklaştıran Aras EDAŞ ekipleri, termal kamera sayesinde tellerin ısısını ve elektrik kaçağı olan yerleri kolayca tespit edebiliyor. Termal kamera ile tespit edilen problemli bölgelere ise elektrik arıza bakım ve onarım birimi anında müdahale ediyor. Ormanlık alanlarda yangına sebep olabilecek arızalarda termal kamera yardımıyla engelleniyor.

"Yangınların önüne geçmek için termal kamera kullanıyoruz"

Orman yangınlarının önüne geçmek için elektrik hatlarını termal kameralar ile kontrol ettiklerini belirten Aras EDAŞ Pasinler İşletme Şefi Afşin Demir, "Denetimlerimizi özellikle ormanlık alanlarda yapıyoruz. Bunun nedeni hattımızın geçtiği yerlerde ağaçların olması ve tellerin ağaçlara değmesi sonucu yangın çıkma ihtimali oluyor. Bizde bu gibi olayların yaşanmaması için daha önceden ekip halinde bölgelere gidip önlemlerimizi alıyoruz. Hatlarımıza termal kamera sistemimizle inceleme yapıyoruz. Elektrik geçen hatlarımızda herhangi bir problem görürsek anında müdahale ediyoruz" dedi.

"Ormanlarımızda problem çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

Orman yangınlarını engellemenin yanı sıra birçok problemin giderilmesinde de termal kamera kullandıklarını kaydeden Demir, "Prosedüre göre 6 ayda bir denetlememiz yeterli oluyor ama biz kışın bazı bölgelere ulaşmakta güçlük çektiğimiz için ayda bir kez kontrol ediyoruz. Bu sayede kışa da hazır olmuş oluyoruz. Ormanlarımızda ve hatlarımızın geçtiği her yerde bir problem çıkmaması için elimizden gelen tüm çalışmaları yapıyoruz. Isı termal kameramız sadece ormanlar için geçerli değil, herhangi bir hatta gevşeme veya elektrik kaçağı olsun bu gibi problemleri de bize gösteriyor. Bizde termal kameramız sayesinde geç kalmadan önlemlerimizi alıyoruz. Çıplak gözle baktığımız zaman göremediğimiz şeyleri termal kameramız bize gösteriyor. Tellerin ısınması ve elektrik kaçaklarını kamera sayesinde gördüğümüz zaman o telleri ekiplerimiz hemen yeniliyor" açıklamalarında bulundu.

Son dakika... Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem
Son dakika... Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem
Son dakika... Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem
Son dakika... Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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