Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
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Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı

02.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:02

Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ünye Cezaevi Kavşağı'nda Süleyman E.'nin kullandığı 34 SP 6464 plakalı otomobil, Tarık Ş. idaresindeki 34 FV 8526 plakalı tır, Mustafa G. yönetimindeki 19 ABK 640 plakalı tır ve İbrahim E.'nin kullandığı 55 ABC 02 plakalı kamyonet kazaya karıştı. Dört aracın karıştığı kazada hafif yaralanan İbrahim E., 112 sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Ordu'da zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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