Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
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Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü

15.01.2021 02:38 | Son Güncelleme: 15.01.2021 02:44

Son dakika haberler: Ordu'da kaza: 1 ölü Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ordu'da kaza: 1 ölü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cevizdere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ünye şehir merkezine gitmekte olan E.D idaresindeki 52 AF 713 plakalı araç, sağ şeritte yaya olarak ilerleyen ve sarhoş olduğu öğrenilen E.T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.T olay yerinde hayatını kaybetti.

Soğuk kanlılığını koruyarak olay anını anlatan sürücü E.D," Ünye şehir merkezinde hastanede yatan arkadaşımın yanına ziyarete gidiyordum. Ölen şahıs bir anda karşıma çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Kaza sonrası polis ve sağlık ekiplerini aradım" dedi.

Sarhoş olduğu öğrenilen şahsın olaydan yarım saat önce hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alınmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza sonrası çevrede polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen savcının ilk incelemesinin ardından hayatını kaybeden şahıs Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü E.D ise göz altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü
Son dakika! Ordu'da kaza: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP

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