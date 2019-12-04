Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
Son dakika: Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
04.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:06
Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde saldırganın yüzünün net olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan kişinin kimliği açıklanmazken, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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