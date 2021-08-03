DHA YURT BÜLETİ - 11

ÖLDÜRÜLEN ÜNİVERSİTELİ AZRA'NIN ABLASINDAN 'ABLAM HUZURDA MISIN' PAYLAŞIMI ANTALYA'da kayıp olarak aranırken, Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından vahşice öldürülüp ormanlık alanda parçaları bulunan cesedin, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'na (21) ait olup olmadığının tespiti...

ÖLDÜRÜLEN ÜNİVERSİTELİ AZRA'NIN ABLASINDAN 'ABLAM HUZURDA MISIN' PAYLAŞIMI

ANTALYA'da kayıp olarak aranırken, Mustafa Murat Ayhan (48) tarafından vahşice öldürülüp ormanlık alanda parçaları bulunan cesedin, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'na (21) ait olup olmadığının tespiti için babasından DNA örneği alındı. Ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımı ise yürek burktu.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAFAntalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞAyhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.

BAŞI BULUNAMADICinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçasının bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDIGözaltı sürecinde koronavirüs testi yapılan Ayhan'ın test sonucunun negatif olduğu belirlendi. Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞÖte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu ise Mustafa Murat Ayhan'ın yönetim kurulu üyeliğinden azline yönelik hukuki süreç başlattı.

BABADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDIAzra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, dün akşam Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelerek, DNA örneği verdi. Cesedin henüz baş kısmının bulunamaması nedeniyle örnek alındığı belirtildi. Azra Gülendam Aytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu ise sosyal medya hesabından, 'Ablamm huzurda mısın ablam' paylaşımını yaptı.

İKİ ÜNİVERSİTE MEZUNUMustafa Murat Ayhan'ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdiği, kendisine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri verdiği belirlendi. Ayhan'ın eşinden boşandığı, bir erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

Süleyman EKİN- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA -

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLERLE)

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MİLAS YANGINININ ULAŞTIĞI MAHALLEDE 3 EV YANDI; ÇÖKERTME'DE ALEVLER KONTROL ALTINDA

MUĞLA'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, Bodrum'un Mazı Mahallesi ve Milas'ın Çökertme Mahallesi'ne de sıçrayan yangın, 4'üncü günde Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Dağınık yerleşime sahip mahalledeki 3 bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle farklı noktalarda yükselen alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Günün ilk ışıklarıyla helikopterlerin çalışmaya başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

Milas ilçesinin kırsal Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 31 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler, kısa sürede geniş alana yayılınca siyah dumanlar altında kalan Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahalleleri boşaltıldı. Ekipler, 2 mahallede alevlerin yönünü kesti. Mahallelerde hayat neredeyse normale dönerken, ters yönde esen rüzgar nedeniyle Mazı Mahallesi yeniden tehlikeye girdi. Kuru otlar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Aşağı Mazı Mahallesi'ni kısa sürede alevler sardı. Köylülerden bazıları, sahilden botlarla gezi teknelerine alınıp, tahliye edildi. Geride kalanlar ise köy meydanında toplanıp, endişeyle söndürme çalışmalarını izledi. Bu sırada alevler evlerini sardığı için sinir krizi geçiren ve fenalaşan köylülere sağlık ekipleri müdahale etti. Tehlike giderek artınca Aşağı Mazı Mahallesi'nde kalan diğer köylülerle az sayıdaki turist de tahliye edildi. Aşağı Mazı'nın tahliye edilmesinin ardından mahalle girişi, jandarma ve zabıta görevlilerince sivil araç girişine kapatıldı. Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada Aşağı Mazı ile Yukarı Mazı arasındaki yolun tutuştuğu ve artan tehlike nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı belirtildi. Yol, 5 saatlik çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ÇÖKERTME VE GÖKBEL TAHLİYE EDİLDİİtfaiye ve belediye işçileri, Aşağı Mazı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler bu kez Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Milas ilçesinden başlayarak rüzgarın yön değiştirmesiyle pek çok noktada etkili olan yangın nedeniyle Milas'ta Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri, Bodrum'da Mazı olmak üzere 6 mahalle tahliye edildi.

ALEVLER TÜRKEVLERİ MAHALLESİNDE Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü Çökertme Mahallesi'ndeki yangına, bugün sabah saatleri itibarıyla 3 helikopter ile yeniden havadan müdahaleye başlandı. Ören Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevler, 826 nüfuslu Türkevleri Mahallesi'ne ulaştı. Ekipler, mahallede yoğunlaştı. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Havadan mücadelenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Alevlerin ulaştığı Türkevleri mahallesinden görüntü-Yanan evlerden görüntü-Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber - Kamera: Hande NAYMAN -Ahmet Turan ALTAY/ MİLAS (Muğla),

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DÜZCE'DE ÇEREZ FABRİKASI YANDI

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir çerez fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, fabrika hasar gördü.

Öğle saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkiinde bulunan çerez fabrikasının bacasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikaya sıçradı. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini engelledi. Yangın söndürülürken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Fabrikadan çıkan dumanların görüntüsü İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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BULDAN'DA 2 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler karadan müdahale ile 1,5 saatte söndürülürken 2 hektar ormalık alan küle döndü.

Buldan'ın kırsal Yayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Köylüler de kazma, kürek ve çalılarla alevlere müdahalede bulunup, söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan anonslarla diğer köylüler söndürme çalışmalarına destek olmaya çağrıldı. Alevlere 1, 5 saatlik çaba sonucunda söndürülürken, 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Öte yandan Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde dün çıkan ve 12 saatte güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yanan ormanlık alandan görüntü

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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KAHTA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Öztürk (71) yönetimindeki 02 KD 190 plakalı otomobil ile Serkan Şahin'in kullandığı 01 BHB 27 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Öztürk (71) ile otomobillerde bulunan Nazlı Şahin (60) ve Döndü Tekin (54) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla götürüldükleri Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü------------------------------Olay yeriYaralılar ambulansa alınmasıİtfaiyenin araçlara müdahalesiPolislerin önlem almasıGenel ve detay görüntüHaber- Kamera-ADIYAMAN-DHA)

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BİLECİK'TE ORMANLARA DRONLU DENETİM

BİLECİK'te girişlerin yasaklandığı ormanlarda, yangınlara karşı gözetleme kulelerindeki personelin yanı sıra havadan da dronla denetimler yapılmaya başladı.

Bilecik Valiliği, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan orman yangınlarının ardından, kentte ormanlara giriş çıkışları yasakladı. Çıkabilecek orman yangınlarına karşı ise merkez ve ilçelerdeki yangın gözetleme kulelerinde görevli ekipler 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Olası orman yangınlarına karşı gözetleme kulelerinin yanı sıra ekipler, dronlarla havadan denetim yaparak kontrollerini sürdürüyor. Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çıktığı anda tespit edilmesi ve ekiplerin olay yerine yönlendirilmesi için gözetleme kulelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilerek, "Orman yangınlarının önlenebilmesi için sadece yaz aylarında değil yıl boyunca kulelerden orman sahası titizlikle takip edilmektedir. Görevlilerimiz, sorumluluk sahalarında belirli periyotlarla, kuleden dürbünle ormanlık alanları taramaktadır. Her 15 veya 30 dakikada telsizle Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bölgelerindeki durum hakkında bilgi vermektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı