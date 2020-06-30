Son Dakika: ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında sanığa 4 yıl hapis cezası Son dakika haberleri... ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında sanığa 4 yıl hapis cezası ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün, kampüste talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Tahir Kepenek'e 4 yıl hapis cezası verdi.

ODTÜ'lü İrem'in ölümü davasında sanığa 4 yıl hapis cezası

ANKARA - ODTÜ öğrencisi İrem Kütük'ün, kampüste talihsiz kaza sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada mahkeme, sanık Tahir Kepenek'e 4 yıl hapis cezası verdi.

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kepenek'in, Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, tutuksuz sanık Kepenek'in son sözünü sordu. Suçsuz olduğunu belirten Kepenek, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini öne sürdü. Kütük'ün ölümünde bir kusurunun bulunmadığını savunan Kepenek, beraat talebinde bulundu.

Kepenek'in savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA