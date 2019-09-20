Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti

Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay yaşamını yitirdi.

20.09.2019 22:10
Kanserle savaşan Neslican Tay, hayatını kaybetti

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"ORGAN YETMEZLİĞİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ"

Hastaneden yapılan açıklamada, "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.

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YORUMLAR (30)

  • BEYAZ KİZ:
    Allah rahmet eylesin,ülkemizde kanser ne kadar arttı geçen sene çok sevdiğim bir teyzemi kybettim 10 sene flan kanserle ugrasti,yendi sonra tekrar ,yendi sonra tekrar oldu ve sonunda öldü.
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  • ÖZCAN:
    HERGÜN DIRAM HERGÜN CİNAYET HERGÜN ZAM OLAN BİR ÜLKE KANSER ÜLKESİ DE OLUR VEREM ÜLKESİDE. . . . ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN BACIMIZIN
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  • TAHSİN.:
    HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAKTIR VE BU DÜNYA İMTAHAN DÜNYASIDIR, HER İNSAN ALLAH''IN EMİR VE YASAKLARINA UYGUN YAŞAMALI BEN ÖLDÜKTEN SONRA İSTERSEMİLYONLAR ARDIMDAN''''MEKANI CENNET OLSUN'''' DESELERDE BUNUN BİR ÖNEMİ YOK ÇÜNKÜ MAHEKEMEİ KÜBRA ÖBÜR TARAFTA TERAZİNİN BİR GÖZÜNDE BİZİM BU DÜNYADAKİ YAŞANTIMIZ DİĞER GÖZÜNDE İSE KUR''ANI AZÜMÜ ŞAN , NE DİYEYİM TOPRAĞI BOL OLSUN.
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  • ADEMOĞLU.:
    Ya ölüm var herkes birgün mutlaka ölecek bu dünya imtahan dünyası yanlızca ye iç istediğin gibi eylen istediğin gibi giyin seni yaradanı tanıma emir ve yasaklarını hiçe say sonrada ölüm gelince ardından ''''mekanı cennet olur inşallah'''' cennet o kadar kolay değil tabi bu yazdıklarım yanlızca bu bayan için değil herkes için geçerli insan hastalık gelince sağlığının, yokluk gelince varlığın, ölümüde görünce hayatın değerini anlamalı en önemlisi inansada inanmasada hesap günü haktır ona göre yaşama
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  • ADEM:
    Öluye bile hasetli yaziyorsun.o cennette yada degil kiiii cenntte olduguna inaniyorum insallahhhh...sen kendi haset kalbini temizlemedikce cennete giremezsin
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