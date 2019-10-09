Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var

09.10.2019 18:07

NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları olduğu vurgusunu yaparak, faaliyetlerin ölçülü olacağına inandığını söyledi.

Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı. Türkiye'nin itidalli davranacağına ve faaliyetlerinin orantılı ve ölçülü olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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