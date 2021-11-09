Son dakika... Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, müstehcen çocuk görüntüsü paylaştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki farklı soruşturma kapsamında, sohbet uygulamasında iki farklı grup kuran ve bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 9 ilde 18 adrese düzenlediği operasyonda, 16 zanlının tamamını yakaladı.

Aramalarda çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemelere el konuldu.

Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları kapsamında işlem gören 16 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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