Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu

İstanbul Şişli'den belediye başkanı adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti. Sarıgül, yaptığı açıklamada "CHP'den üzülerek istifa ediyorum.Yol haritamı Şişlililer ile belirleyeceğim." dedi.

"BEKLEMEKTEN BEKLETİLMEKTEN YORULDUM"

Mustafa Sarıgül istifasını şu sözlere duyurdu;

Yıllardır çalışmaktan, koşmaktan, mücadele etmekten yorulmayan ben, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Yeni Şişli mücadelemde önüme konulan engelleri aşmak için, CHP'den üzülerek istifa ediyorum.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NU RAHATLATMAK ADINA..."

Bugün bir karar aldım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına Yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum.

Mustafa Sarıgül

"CHP'NİN HALA ŞİŞLİ ADAYININ AÇIKLAMAMASI BENİ KIRDI"

Bir önceki seçimde İstanbul'u bana emanet eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin hala Şişli adayını açıklamaması beni kırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart İstanbul adayı tanıtılırken, önceki seçimde %41 oy almış ve birçok tecrübe yaşamış önceki aday olarak benim davet edilmemem beni kırdı.

"Sen nasıl başardın da %41 oy aldın, nasıl bunun üstüne çıkarız?" diye bana sorulmaması beni kırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetkili ve ilgili hiç kimsenin beni bilgilendirmemesi aramaması, beni kırdı.

BUGÜN KARARIMI PAYLAŞACAĞIM DEMİŞTİ

Mustafa Sarıgül hakkında çıkan istifa edecek iddialarına bugün yanıt vereceğini duyurdu. Sarıgül, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 12.00'da son gelişmelerle ilgili görüşlerimi ve kararımı kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla..." ifadelerine yer verdi.