Müjdat Gezen'in Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Avukat Celal Ülgen'in başvurusu doğrultusunda Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.

Gezen'in avukatı Celal Ülgen, konuya ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'nı gelen Müjdat Gezen "Cumhurbaşkanına hakaret", Metin Akpınar ise "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından sevk edildiği Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.